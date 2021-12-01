В Башкирии вступили в силу новые антиковидные меры

Заселиться в гостиницы с сегодняшнего дня можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение 6 месяцев коронавирусе или медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом. В республике вступили в силу новые антиковидные меры. В санаторных организациях для постояльцев действительны только два документа.
QR-код сотрудники санатория сканируют, распечатывают и отдают постояльцу для предъявления врачу. Татьяна Антонова процедуру иммунизации прошла уже дважды – первую прививку сделала в феврале, вторую, как положено, через полгода. Поэтому новые правила при заселении ее не смутили.
А вот у жительницы Стерлитамака Ольги Максаковой нет QR-кода. Женщина переболела COVID-19 и, полгода еще не прошло. В санаторий она приобрела путевку в надежде укрепить здоровье после тяжело перенесенного заболевания.
С сегодняшнего дня для лечения в санаториях действительны только два документа – сертификат о вакцинации или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Кроме того, придется показать справку эпидокружения, подтверждающую, что не было контактов с больными. По-другому попасть на оздоровление пока не получится, даже имея на руках путевку.
Антиковидные меры с сегодняшнего дня введены и в гостиницах. Переночевать пустят при наличии любого из трех документов: сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или медтотводе с отрицательным ПЦР-тестом.
При этом с 18 декабря вступит в силу новый пакет ограничений: без прививки невозможно будет попасть на свое рабочее место. Руководство сможет отстранить непривитых сотрудников без выплаты заработной платы до того момента, пока они не пройдут процедуру иммунизации.