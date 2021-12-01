В Башкирии вступили в силу новые антиковидные меры

Заселиться в гостиницы с сегодняшнего дня можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение 6 месяцев коронавирусе или медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом. В республике вступили в силу новые антиковидные меры. В санаторных организациях для постояльцев действительны только два документа.

QR-код сотрудники санатория сканируют, распечатывают и отдают постояльцу для предъявления врачу. Татьяна Антонова процедуру иммунизации прошла уже дважды – первую прививку сделала в феврале, вторую, как положено, через полгода. Поэтому новые правила при заселении ее не смутили.

Я ревакцинировалась даже. Хорошо перенесла. Не верю ни в какие слухи. Считаю, надо вакцинироваться для семьи, окружающих. Татьяна Антонова, постоялец санатория

А вот у жительницы Стерлитамака Ольги Максаковой нет QR-кода. Женщина переболела COVID-19 и, полгода еще не прошло. В санаторий она приобрела путевку в надежде укрепить здоровье после тяжело перенесенного заболевания.

Не ожидала, что заболею, но так получилось. Надеюсь, укреплю здоровье. Люди должны быть привиты. Или переболевшие. Остальные пока уж не должны заселяться. Ольга Максакова, постоялец санатория

С сегодняшнего дня для лечения в санаториях действительны только два документа – сертификат о вакцинации или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Кроме того, придется показать справку эпидокружения, подтверждающую, что не было контактов с больными. По-другому попасть на оздоровление пока не получится, даже имея на руках путевку.

Примерно на 6 процентов уменьшилось бронирование. Люди понимают. Если человек по каким-то причинам без QR-кода или справки, он не сможет отдохнуть. Деньги мы вернем ему в полном объеме. Андрей Степков, директор санатория «Юматово»

Отдыхающие, которые заказывают через сайт или туроператоров, предупреждаются заранее о новых мерах. Также заранее предупреждаются те, кто покупает в отделе продаж. Константин Фролов, глава Ассоциации санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан

Антиковидные меры с сегодняшнего дня введены и в гостиницах. Переночевать пустят при наличии любого из трех документов: сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или медтотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

Мы подготовились заранее, закупили необходимое оборудование. Провели инструктаж. Купили смартфоны, чтобы не задерживать гостей на входе. Ирина Марунич, операционный директор отеля «Нестеров Плаза»