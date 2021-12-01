В Башкирии программа переселения из аварийного жилья завершится досрочно

Башкортостан досрочно завершит программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Сократить сроки удалось почти на два года. Речь идет о домах, получивших статус ветхих до 2017 года. О том, как это повлияет на расселение всего аварийного фонда в республике, в нашем сюжете.

Стена намокала далеко не от воды, рассказывает Тамара Воробьёва. Централизованной канализации в доме 50-х годов нет. Под её квартирой как раз располагалась выгребная яма, из которой отходы откачивали с запозданиями. Деревянный барак 50-х годов буквально гнил.

Новость о скором переезде стала новогодним подарком. Ещё недавно о смене жилья никто и не говорил. Вещи разобрать не успели. Тамара Воробьёва переехала в новую квартиру всего несколько дней назад. Но от жизни с удушливым запахом и сгнившими половицами уже отвыкла.

За вещами даже страшно заходить. Я удивляюсь, как я там жила вообще. До сих пор не верю, что это случилось, кажется, что сон.

Тамара Воробьёва
Фото №1 - В Башкирии программа переселения из аварийного жилья завершится досрочно

В новой квартире 2022 год встретит и Маргарита Боденкова вместе с двумя внучками, опекуном которых она является. Семье дали квартиру большей площади. В квартире просторная кухня и две комнаты. У девочек отдельная детская. Но к некоторым вещам им неожиданно пришлось привыкать.

Не привыкли, что очень тихо, там все время шумно было. Хорошо, спокойно. Самое главное, есть вода, туалет, ванная. Отопление ставишь, какое хочешь.

Маргарита Боденкова

Программа по переселению из аварийного жилья реализуется по всей республике. В Дюртюлях свои квартиры получили уже 84 семьи, еще 27 ждут окончания строительства.

Пенальти
Фото №2 - В Башкирии программа переселения из аварийного жилья завершится досрочно

Приобрели жилье в строящемся доме. Сейчас возводят стены первого этажа. Все инженерные сети имеются. Также здесь приобретем жилье для детей-сирот.

Эдуард Кагарманов, заместитель главы администрации по строительству Дюртюлинского района

Изначально завершить расселение жильцов аварийных домов, выявленных до 2017 года, должны были только в 2025. Но сроки в республике удалось сократить на два года.

Республика Башкортостан согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий этапа 2022-2023 годов программы получит из средств Фонда ЖКХ 951,48 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 211,02 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 1 530 человек из 602 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 22,2 тыс.кв.м. на территории 16 муниципальных образований.

Егор Родин, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Отметим, между Республикой Башкортостан и Фондом ЖКХ было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Владимир Путин в конце сентября объявил о начале работы над расселением домов, признанных аварийными с 2017 по 2021 год. А так как Башкортостан досрочно завершает действующую программу, то и к расселению новой очереди жильцов приступит быстрее.

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