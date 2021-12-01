В Башкирии программа переселения из аварийного жилья завершится досрочно

Башкортостан досрочно завершит программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Сократить сроки удалось почти на два года. Речь идет о домах, получивших статус ветхих до 2017 года. О том, как это повлияет на расселение всего аварийного фонда в республике, в нашем сюжете.
Стена намокала далеко не от воды, рассказывает Тамара Воробьёва. Централизованной канализации в доме 50-х годов нет. Под её квартирой как раз располагалась выгребная яма, из которой отходы откачивали с запозданиями. Деревянный барак 50-х годов буквально гнил.
Новость о скором переезде стала новогодним подарком. Ещё недавно о смене жилья никто и не говорил. Вещи разобрать не успели. Тамара Воробьёва переехала в новую квартиру всего несколько дней назад. Но от жизни с удушливым запахом и сгнившими половицами уже отвыкла.
В новой квартире 2022 год встретит и Маргарита Боденкова вместе с двумя внучками, опекуном которых она является. Семье дали квартиру большей площади. В квартире просторная кухня и две комнаты. У девочек отдельная детская. Но к некоторым вещам им неожиданно пришлось привыкать.
Программа по переселению из аварийного жилья реализуется по всей республике. В Дюртюлях свои квартиры получили уже 84 семьи, еще 27 ждут окончания строительства.
Изначально завершить расселение жильцов аварийных домов, выявленных до 2017 года, должны были только в 2025. Но сроки в республике удалось сократить на два года.
Отметим, между Республикой Башкортостан и Фондом ЖКХ было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Владимир Путин в конце сентября объявил о начале работы над расселением домов, признанных аварийными с 2017 по 2021 год. А так как Башкортостан досрочно завершает действующую программу, то и к расселению новой очереди жильцов приступит быстрее.