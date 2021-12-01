В Башкирии программа переселения из аварийного жилья завершится досрочно

Республика Башкортостан согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий этапа 2022-2023 годов программы получит из средств Фонда ЖКХ 951,48 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 211,02 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 1 530 человек из 602 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 22,2 тыс.кв.м. на территории 16 муниципальных образований.

Егор Родин, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан