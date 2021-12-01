Спортсмены из Башкирии готовятся к чемпионату по танцам на колясках

Выходят на новый уровень. Башкирские спортсмены готовятся к чемпионату республики и кубку страны по танцам на колясках. Это относительно новое направление в танцевальном спорте, но с каждым годом оно все больше набирает популярность.

Тренер по танцам Александр Артамонов большую часть времени на занятиях проводит сидя в коляске. Ведь только так можно понять, что чувствуют ученики и как объяснить им новые движения. Сразу несколько наставников готовят воспитанников школы-интерната №13 к чемпионату республики.

Переход с самбо на ча-ча-ча, а затем к джайву происходит за считанные минуты. На соревнованиях на каждый танец выделяется определенное время. На чемпионате республики спортсмены выступят в нескольких программах: к примеру, только в латиноамериканской нужно будет выучить пять танцев. Для сестер Судовиковых это будет первое крупное соревнование: ранее они пробовали свои силы в первенстве Уфы. Но на республиканском уровне еще не выступали.

Спортсмены приходят на тренировки почти каждый день, ведь чем больше времени они проведут в зале, тем меньше ошибок допустят на соревнованиях. В этом году проект «Подарите нам крылья» выиграл грант президента России, благодаря чему на базе школы-интерната в Уфе теперь развиваются танцы на колясках.