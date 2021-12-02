В Уфе появился первый в стране музей «Единой России»

На собрании подвели итоги работы, вручили партбилеты новым участникам, а также обсудили реализацию актуальных проектов в регионе. Так, например, на республиканском уровне принято продолжить федеральную акцию «Елка желаний».

Только в этот раз она будет творческая. С детьми встретятся певцы, артисты и спортсмены. О своей мечте можно рассказать до 15 декабря. Елки будут установлены в ГКЗ «Башкортостан» и Общественной приемной партии в Уфе. Планируют запустить акцию в других районах республики.