В Уфе состоялся выпуск первого потока слушателей Медиа-школы

В Уфе состоялся первый выпуск слушателей у современной Мультимедийной школы Башкортостана. Ее открыли на базе БАГСУ по поручению Радия Хабирова, которое он дал в апреле после встречи журналистов в рамках медиа-форума.

Агентство по печати и средствам массовой информации республики организовало обучение с привлечением сильнейших спикеров. Курс из 54 учебных часов был построен в комби-формате: пять дней онлайн-лекций и три дня практики уже за партами. В общей сложности в рамках программы выступили 15 лекторов.