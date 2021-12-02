Школьница из Уфы продала свою девственность за 5 тысяч рублей

Как сообщает портал Mash Batash, девочка опубликовала соответствующее объявление в социальной сети. Купить невинность школьницы решил 34-летний таксист. Они действительно встретились у остановки «Президент-отель» и совершили «сделку».

После этого девочка и мужчина встречались ещё несколько раз. Школьнице удалось заработать 15 тысяч рублей. Однако её мама увидела противозачаточные таблетки и узнала всю правду. Встречи сразу прекратились. Таксиста нашли сотрудники правоохранительных органов. И хотя мужчина пообещал жениться на девочке после, от уголовного дела его это не спасло.