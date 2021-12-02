Победители и призеры олимпиады по башкирскому языку и литературе получат премии

Согласно документу, победители олимпиады и их наставники получат по пять тысяч рублей, призеры и их учителя – по три тысячи. Олимпиада проводится с 1987 года, с 1996 она получила статус межрегиональной. В языковых состязаниях стали принимать школьники из соседних субъектов. За этот период в олимпиаде приняли участие свыше 9 тысяч учеников.