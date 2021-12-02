В Башкирии пенсионеров бесплатно обучают танцам

В Октябрьском проходят занятия для людей пожилого возраста. В рамках программы «Старшее поколение» организованы кружки по 22 дисциплинам, которые включают в себя оздоровительные, образовательные и развлекательные направления.

Айсылу и Владимир Саиспаевы – единственная супружеская пара на танцевальных курсах. После выхода на пенсию им нужно было занять свое время, такая активность стала удачной находкой. Ходят уже год. По словам Саиспаевых, постоянная физическая нагрузка укрепляет иммунитет и повышает настроение.

Мы всегда все делаем вместе. Только сегодня разговаривали с сыном, он очень поддерживает то, что мы не сидим дома. Айсылу и Владимир Саиспаевы

Танцевальный кружок в экономическом техникуме Октябрьского существует уже десять лет. Он работает благодаря республиканской программе «Старшее поколение». В рамках проекта люди пожилого возраста могут в свободное время посещать кружки бесплатно. Так, за все время преподавания Альфина Макасимовна не только научила танцам сотни пенсионеров города, но и, по ее словам, зарядилась сама от учеников позитивной энергией.

Веду курсы уже седьмой год, очень рада. Я учу их танцам, они учат многому меня. Альфина Зиганшина, руководитель танцевальных курсов

Кроме танцевальных курсов, пенсионеры также посещают ЛФХ. Для Музаяны Шангареевы лечебная физкультура стала не только любимым занятием, но и способом поддерживать бодрость в 85 лет.

У меня есть огород, сад. Если не хожу на занятия, у меня все болит. Музаяна Шангареева

Кроме курсов ЛФК и танцев, учеников преклонного возраста также обучают компьютерной грамотности. Пока осваивают информационную безопасность 20 человек.

В большей степени люди любят более подвижное состояние, потому что устали за время карантина. Вероника Чернокузова, директор экономического техникума г. Октябрьского