В Башкирии пьяный водитель погубил в аварии 2-месячного сына

В Кигинском районе произошла крупная авария, в которой погиб 2-месячный малыш. Виновник ДТП предстал перед судом.

11 июля 2021 года 34-летний местный житель на «Митсубиси Лансер» двигался по трассе Верхние Киги – Ибраево. В салоне автомобиля находились супруга водителя и их 2-месячный сын. Мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, поэтому допустил съезд в кювет.

Малыш, который во время движения находился на руках у матери, вылетел через разбившееся заднее окно автомобиля и получил многочисленные травмы. Его экстренно госпитализировали, но на следующее утро ребёнок скончался.

Мужчина признал вину в преступлении. А суд приговорил его к 6 годам условного срока с лишением права управлять транспортом на 2 года.