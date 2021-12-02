В Башкирии подорожали капуста и хлеб

Так, за последнюю неделю больше всего подорожали свежая капуста (3,1%) и хлеб из ржаной муки (2,9%). Теперь килограмм капусты в среднем можно приобрести за 39 рублей, а хлеба – 62 рубля. Также среди подорожавших продуктов – мороженая рыба (2%). Килограмм данного продукта в среднем обойдется жителям региона в 163 рубля.