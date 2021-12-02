В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли 2 млн человек

Мы приняли ряд ограничительных мер для невакцинированных жителей, которые порой вызывают недовольство. Но мы видим, что эти меры дают положительный результат, потому что люди нас слышат, демонстрируют ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. В целом ситуацию с коронавирусом в республике мы характеризуем как стабильную. Важно и дальше соблюдать установленные санитарные нормы и правила.

Радий Хабиров, глава Башкирии