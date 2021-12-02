В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли 2 млн человек

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже 2 млн человек. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Фото №1 - В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли 2 млн человек

По словам главы региона, вакцинировано уже почти 80% населения. Однако предстоит вакцинировать ещё 480 тысяч человек, чтобы добиться коллективного иммунитета.

Мы приняли ряд ограничительных мер для невакцинированных жителей, которые порой вызывают недовольство. Но мы видим, что эти меры дают положительный результат, потому что люди нас слышат, демонстрируют ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. В целом ситуацию с коронавирусом в республике мы характеризуем как стабильную. Важно и дальше соблюдать установленные санитарные нормы и правила.

Радий Хабиров, глава Башкирии 

Лидерами по темпам прививочной кампании стали такие районы, как Буздякский, Чишминский, Альшеевский, Чекмагушевский, Уфимский и Кушнаренковский. А вот низкие темпы вакцинации зафиксированы в Сибае, Белорецком и Бурзянском районах.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии