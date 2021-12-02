В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли 2 млн человек

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже 2 млн человек. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
По словам главы региона, вакцинировано уже почти 80% населения. Однако предстоит вакцинировать ещё 480 тысяч человек, чтобы добиться коллективного иммунитета.
Лидерами по темпам прививочной кампании стали такие районы, как Буздякский, Чишминский, Альшеевский, Чекмагушевский, Уфимский и Кушнаренковский. А вот низкие темпы вакцинации зафиксированы в Сибае, Белорецком и Бурзянском районах.