В Башкирии 12 лет искали мошенницу, похитившую почти 1,5 млн рублей

В Москве была задержана уроженка Башкирии, которую подозревают в крупном мошенничестве. Женщина 12 лет находилась в федеральном розыске.

По сообщениям МВД, в 2008-2009 годах в Октябрьском женщина брала в долг деньги у знакомых под проценты. Она якобы должна была развить свой бизнес, но взятые в долг деньги тратила на личные нужды. При этом чтобы заёмщики не обращались в полицию, она возвращала им некоторую часть денег.