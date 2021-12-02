В Башкирии 12 лет искали мошенницу, похитившую почти 1,5 млн рублей

В Москве была задержана уроженка Башкирии, которую подозревают в крупном мошенничестве. Женщина 12 лет находилась в федеральном розыске.
По сообщениям МВД, в 2008-2009 годах в Октябрьском женщина брала в долг деньги у знакомых под проценты. Она якобы должна была развить свой бизнес, но взятые в долг деньги тратила на личные нужды. При этом чтобы заёмщики не обращались в полицию, она возвращала им некоторую часть денег.
Летом в 2009 году она поняла, что не может полностью вернуть долги, и покинула Россию. Только через 12 лет её задержали в аэропорту Москвы. Сумма причиненного ущерба составила 1 млн 259 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, а всем пострадавшим женщина начала возвращать деньги.