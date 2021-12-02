В Башкирии за сутки в авариях пострадали 7 человек

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщает, что за последние сутки в регионе зарегистрировали 8 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погиб один человек и пострадали семеро.

Так, в Уфе в первом часу ночи 23-летняя девушка на «Ладе Приоре» следовала по улице Кольцевой в сторону улицы Александра Невского, но не справилась с управлением и въехала в электроопору. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Оказалось, у неё нет водительских прав.

А в шесть часов вечера при повороте на улицу 50 лет СССР 39-летняя уфимка на «Тойота РАВ-4» допустила наезд на пешехода. 22-летняя девушка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.