В Башкирии назвали районы, которые находятся в зоне риска по коронавирусу

В Башкортостане число вакцинированных от коронавируса превысило 2 млн человек. Об этом сообщил Радий Хабиров на заседании оперативного штаба.
В общей сложности первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось почти 65% населения республики. В то время как для выработки коллективного иммунитета нужно 80%. То есть еще полмиллиона человек должны пройти эту процедуру. Лидеры по темпам прививочной кампании – Буздякский, Чишминский, Альшеевский, Чекмагушевский и Уфимский районы, где необходимый план выполнен. Низкие темпы – в Сибае, Белорецком и Бурзянском районах. Радий Хабиров напомнил, что с 18 декабря предприятия смогут отстранять от работы непривитых сотрудников.
В зоне риска, связанном с распространением коронавируса, находятся четыре района: Альшеевский, Ермекеевский, Краснокамский и Кушнаренковский. Говорить о смягчении ограничительных мер пока рано. Специалисты пристально следят за ситуацией в мире, в том числе и за распространением нового более опасного штамма – омикрона. В республике он пока не выявлен, впрочем ситуация может обостриться с наступлением новогодних праздников, когда многие стремятся уехать на отдых за рубеж.