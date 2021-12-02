В Башкирии инспекторы охотнадзора получили новые снегоходы

Сегодня в Министерстве экологии республики сотрудникам ведомства вручили ключи от новой техники. Высокопроходимый спецтранспорт порой единственный способ поиска браконьеров на отдаленных территориях и наведения порядка в охотугодьях.

Нередко инспекторы бросаются в погоню за нарушителями по лесным тропам и горам, где даже внедорожник не проедет. Охрана животного мира – одно из стратегических направлений ведомства. Непросто обстоят дела с кадрами. На 54-й района республики приходится всего 24 сотрудника охотнадзора, в то время как положено как минимум втрое больше.