В Башкирии инспекторы охотнадзора получили новые снегоходы

Сегодня в Министерстве экологии республики сотрудникам ведомства вручили ключи от новой техники. Высокопроходимый спецтранспорт порой единственный способ поиска браконьеров на отдаленных территориях и наведения порядка в охотугодьях.

Нередко инспекторы бросаются в погоню за нарушителями по лесным тропам и горам, где даже внедорожник не проедет. Охрана животного мира – одно из стратегических направлений ведомства. Непросто обстоят дела с кадрами. На 54-й района республики приходится всего 24 сотрудника охотнадзора, в то время как положено как минимум втрое больше.

Конечно, тяжело с таким количеством осуществлять охотничий надзор, но несмотря на это мы ежегодно проводим более трех тысяч мероприятий, рейдов. Выявляются в среднем около 150 тысяч нарушений.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

У нас самый большой район по Башкортостану, браконьеров хватает.  Находим следы, например, снегохода и потихонечку выезжаем по следам и настигаем браконьеров или охотников.

Айгиз Мусин, главный охотинспектор Белорецкого района
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