В Уфе стартовал Международный фестиваль «Аккордеониссимо»

Конкурс среди исполнителей на аккордеоне посвящен 100-летию образования Уфимского училища искусств. В этом году участники выступали в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Башкортостана.

Уникальность проекта в том, что в нем принимают участие только исполнители на клавишном аккордеоне. В состав жюри вошли известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, преподаватели ведущих музыкальных образовательных организаций. Также в рамках форума состоялись концерты ведущих исполнителей-аккордеонистов России и мастер-классы.