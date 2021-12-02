В Уфе стартовал Международный фестиваль «Аккордеониссимо»

Конкурс среди исполнителей на аккордеоне посвящен 100-летию образования Уфимского училища искусств. В этом году участники выступали в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Башкортостана.
Уникальность проекта в том, что в нем принимают участие только исполнители на клавишном аккордеоне. В состав жюри вошли известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, преподаватели ведущих музыкальных образовательных организаций. Также в рамках форума состоялись концерты ведущих исполнителей-аккордеонистов России и мастер-классы.
В этом году «Аккордеониссимо» стал победителем первого конкурса грантов, проводимого Президентским фондом культурных инициатив. В связи с этим отменили организационный сбор и учредили Гран-при в размере 50 тысяч рублей. Также победители «Аккордеониссимо» получат право представлять Россию на престижных международных форумах и конкурсах, таких как «Кубок мира» и «Трофей мира».