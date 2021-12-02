В Уфе женщина избила мальчика, пытаясь защитить сына

В Зёленой роще произошло жуткое событие. Местная жительница избила ребёнка, пытаясь защитить своего сына.
Как сообщает телеграмм-канал «Вся Уфа», инцидент зафиксирован во дворе дома №122\1 на улице Менделеева. Компания ребят гуляла на площадке, но между двумя мальчишками произошла драка. На помощь к одному из них прибежала мама.
Женщина в порыве агрессии ударила 9-летнего оппонента своего сына ногой, а после продолжила избиение. Рядом с пострадавшим мальчиком находилась его сестра. Известно, что ребёнку потребовалась реабилитация, а произошедшем заинтересовалась полиция.
Видео: Вся Уфа.