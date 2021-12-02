В Уфе женщина избила мальчика, пытаясь защитить сына

Как сообщает телеграмм-канал «Вся Уфа», инцидент зафиксирован во дворе дома №122\1 на улице Менделеева. Компания ребят гуляла на площадке, но между двумя мальчишками произошла драка. На помощь к одному из них прибежала мама.