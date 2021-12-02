Операционная система Android получит новые функции

Операционная система Android получит новые функции. Об этом сегодня сообщила компания Google. Нововведения пока что коснутся актуальных смартфонов Samsung и Pixel.

Фото №1 - Операционная система Android получит новые функции

Теперь телефон можно будет использовать как цифровой ключ для автомобиля. Пока что это поддерживается только для BMW, но в будущем обещают добавить другие марки.

Также включат функцию общих уведомлений. Она предупредит людей из семейной группы о важных событиях. Кроме того, в новой версии операционной системы добавят виджеты для встроенных программ.

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