Операционная система Android получит новые функции

Операционная система Android получит новые функции. Об этом сегодня сообщила компания Google. Нововведения пока что коснутся актуальных смартфонов Samsung и Pixel.

Теперь телефон можно будет использовать как цифровой ключ для автомобиля. Пока что это поддерживается только для BMW, но в будущем обещают добавить другие марки.