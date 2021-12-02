В Уфе открыли Центр семейного бизнеса

В Башкортостане
появился Центр семейного бизнеса. Он стал вторым по счету в стране –
аналогичный действует в Нижнем Новгороде. Услугами учреждения смогут
воспользоваться до 20 тысяч предпринимателей.
У Рината Сулейманова –
семейный бизнес по каллиграфии и составлению родословных. Идея для
предпринимательства возникла в тот момент, когда в семье задумались о том, что
подарить родителям. Сейчас Сулеймановы заинтересованы в развитии дела.
Благосостояние зависит буквально от усилий каждого родственника.
Такие
форумы очень полезны, интересны. Во-первых, это развитие семейного бизнеса.
Наше направление – это родословные, каллиграфии. Вот здесь очень много
представлено, все семейные бизнесы, кто как развивается. Мы сейчас общаемся, и
они очень нужны и полезны. Ринат Сулейманов, владелец семейного бизнеса
Как развиваться, на
какие меры господдержки можно рассчитывать, Ринат Сулейманов, как и другие,
сможет узнать в Центре семейного бизнеса. Его открыли в Башкортостане в рамках
Форума семейного бизнеса и Всероссийского семейного совета. Центр в Уфе стал
вторым в России после Нижнего Новгорода.
Оценить
сложно количество семейных предпринимателей в РБ. Мы можем сказать, что каждый
третий предприниматель относится к семейному бизнесу. Всего в РБ 124 тысячи
предпринимателей, поэтому если формировать реестр, то мы могли бы себе
поставить 10-20 тысяч семейных предпринимателей в РБ насчитать.Нияз Фазылов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству
По оценке
Торгово-промышленной палаты России, более 70% малого и среднего бизнеса России –
это семейные компании. Семейные предприятия составляют две трети и более
предприятий во всем мире, обеспечивая от 70 до 90% годового глобального ВВП и
до 80% занятости. Эксперты видят большой потенциал для развития направления. В
Госсобрании Башкортостана планируют создать рабочую группу, которая изучит
возможность введения в законодательство понятия «семейный бизнес». Сейчас его
нет.
Есть
проблемы доступа к финансовым ресурсам. Есть проблемы контрольно-надзорной
деятельности. Есть проблема, что когда расширяются, то это дробление, попытка
уйти от налогов. И так далее. Есть специфические проблемы, которые свойственны
только семейному бизнесу. Но потенциал у нас огромный.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Сейчас
мы актуализировали эту тему, предполагается создание рабочей группы, начнем
работу над этим законопроектом. Пробел в законодательстве очевиден, тем более
что практика многих государств уже ввела в оборот понятие семейного бизнеса. И
определило набор тех правовых категорий, посредством которых регулируется, вот
мы здесь пока находимся в какой-то степени в числе отстающих.Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Участниками Форума
семейного бизнеса стали более 200 успешных компаний России и Башкортостана.
Деловая программа рассчитана до 4 декабря.