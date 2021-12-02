В Уфе открыли Центр семейного бизнеса

В Башкортостане появился Центр семейного бизнеса. Он стал вторым по счету в стране – аналогичный действует в Нижнем Новгороде. Услугами учреждения смогут воспользоваться до 20 тысяч предпринимателей.

У Рината Сулейманова – семейный бизнес по каллиграфии и составлению родословных. Идея для предпринимательства возникла в тот момент, когда в семье задумались о том, что подарить родителям. Сейчас Сулеймановы заинтересованы в развитии дела. Благосостояние зависит буквально от усилий каждого родственника.

Такие форумы очень полезны, интересны. Во-первых, это развитие семейного бизнеса. Наше направление – это родословные, каллиграфии. Вот здесь очень много представлено, все семейные бизнесы, кто как развивается. Мы сейчас общаемся, и они очень нужны и полезны. Ринат Сулейманов, владелец семейного бизнеса

Как развиваться, на какие меры господдержки можно рассчитывать, Ринат Сулейманов, как и другие, сможет узнать в Центре семейного бизнеса. Его открыли в Башкортостане в рамках Форума семейного бизнеса и Всероссийского семейного совета. Центр в Уфе стал вторым в России после Нижнего Новгорода.

Оценить сложно количество семейных предпринимателей в РБ. Мы можем сказать, что каждый третий предприниматель относится к семейному бизнесу. Всего в РБ 124 тысячи предпринимателей, поэтому если формировать реестр, то мы могли бы себе поставить 10-20 тысяч семейных предпринимателей в РБ насчитать. Нияз Фазылов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству

По оценке Торгово-промышленной палаты России, более 70% малого и среднего бизнеса России – это семейные компании. Семейные предприятия составляют две трети и более предприятий во всем мире, обеспечивая от 70 до 90% годового глобального ВВП и до 80% занятости. Эксперты видят большой потенциал для развития направления. В Госсобрании Башкортостана планируют создать рабочую группу, которая изучит возможность введения в законодательство понятия «семейный бизнес». Сейчас его нет.

Есть проблемы доступа к финансовым ресурсам. Есть проблемы контрольно-надзорной деятельности. Есть проблема, что когда расширяются, то это дробление, попытка уйти от налогов. И так далее. Есть специфические проблемы, которые свойственны только семейному бизнесу. Но потенциал у нас огромный. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Сейчас мы актуализировали эту тему, предполагается создание рабочей группы, начнем работу над этим законопроектом. Пробел в законодательстве очевиден, тем более что практика многих государств уже ввела в оборот понятие семейного бизнеса. И определило набор тех правовых категорий, посредством которых регулируется, вот мы здесь пока находимся в какой-то степени в числе отстающих. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан