В Уфе стартовала Неделя ремесел

В Уфе на ВДНХ-Экспо открылась Неделя ремесел, в рамках которой пройдут выставка-фестиваль «Уфа-Арт. Ремесла. Сувениры», а так же конкурсы «Мастер – золотые руки» и «Башкирская шаль».

Принять участие в масштабной выставке ремесел приехали не только представители разных регионов Республики Башкортостан, но и представители Свердловской области, Чувашской республики и Республики Татарстан.

В рамках данного мероприятия планируется проведение пленарных заседаний, мастер-классов, где ремесленники могут поделиться опытом, а также будут проведены круглые столы, где будут обсуждены наиболее актуальные вопросы ремесленничества. Алиса Гибадуллина, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству

Для посетителей выставки предоставляется возможность приобрести уникальные ручные изделия.

Все ремесленники республики у нас на выставке. Более 160 мастеров, более 35 районов. Начался декабрь, ждем новогодних праздников, поэтому это очень хорошая возможность купить неординарный подарок. Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»