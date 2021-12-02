В Уфе стартовала Неделя ремесел

В Уфе на ВДНХ-Экспо открылась Неделя ремесел, в рамках которой пройдут выставка-фестиваль «Уфа-Арт. Ремесла. Сувениры», а так же конкурсы «Мастер – золотые руки» и «Башкирская шаль».
Принять участие в масштабной выставке ремесел приехали не только представители разных регионов Республики Башкортостан, но и представители Свердловской области, Чувашской республики и Республики Татарстан.
Для посетителей выставки предоставляется возможность приобрести уникальные ручные изделия.
Выставка-фестиваль работает до четвертого декабря. Также в заключительный день недели ремесел состоится награждения победителей конкурсов «Мастер – золотые руки» и «Башкирская шаль».