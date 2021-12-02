Спортсменка из Башкирии завоевала 5 золотых медалей первенства страны по плаванию

Пять медалей высшего достоинства привезла домой башкирская спортсменка с первенства страны по плаванию. Камила Рахимова выступает на соревнованиях среди слабовидящих. Сейчас она работает над новой техникой, чтобы в следующем году закрепиться уже во взрослой сборной.

Так происходит сухая разминка, с нее начинается каждое утро Камилы Рахимовой. Сначала обязательная тренировка у бортика, чтобы разогреть мышцы. Затем спортсменка переходит на воду. На первенстве страны в Раменском Камила показала стопроцентный результат. Она выступила на пяти дистанциях на спине и вольным стилем и везде финишировала первой, завоевав таким образом пять золотых медалей.

Мне нравится плавать. Это совершенно другие ощущения уже, когда ты тренируешься в бассейне. А потом эти тренировки окупаются уже на соревнованиях, и ты получаешь медаль – это незабываемое чувство. Камила Рахимова, победительница первенства России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения

Она пришла в плавание в 6 лет. Этот вид спорта посоветовали врачи, чтобы укрепить здоровье девочки. В прошлом году Камила занималась всего по два раза в неделю – студентка первого курса БашГУ боялась, что не будет успевать учиться. Но сейчас она вернулась к полноценным тренировкам по два раза в день всю неделю.

Вместе с тренером они работают над изменением техники. Это сложный и длительный процесс, который требует больших физических затрат. Но именно так происходит переподготовка спортсменки к соревнованиям другого уровня.

На соседней дорожке двукратный чемпион Паралимпийских игр Богдан Мозговой. Он и Аделина Разетдинова готовятся к чемпионату России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоится в марте следующего года. Но еще раньше в Раменском состоится Кубок страны, где от республики выступят Эмиль Салимгареев и Никита Тимербаев.

Сезон у нас только с этого стартует, так как у нас должна была быть Башкирия в ноябре и у нас отменили из-за ковида. Вот это наши первые старты будут, и надеемся на лучшее. Никита Тимербаев, чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата