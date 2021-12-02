В Башкирии пьяный мужчина угнал машину

Как оказалось, в тот день 60-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым. Когда горячительное закончилось, мужчина направился пешком к родственникам в село Юлдашево. Путь его лежал через машинно-тракторную мастерскую, склады и ферму. Проходя мимо, 60-летний подвыпивший местный житель решил проникнуть в склад и что-нибудь оттуда забрать, но с этим ничего не вышло. Мужчина не стал отчаиваться, он увидел «Ниву» без водителя внутри и решил попробовать уехать на ней. В этот раз удача ему приглянулась.

пресс-служба МВД Башкирии