В Башкирии пьяный мужчина угнал машину

В Федоровском районе Башкирии 48-летний глава фермерского хозяйства обратился в полицию и сообщил об угоне "Нивы". Инцидент произошел в селе Михайловка, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, накануне перед угоном 48-летний хозяин машины заприметил чужого человека на территории фермерского хозяйства и решил поближе подъехать. «Ниву» он не закрыл, ключ оставил в замке зажигания, а сам пошел пешком. Когда мужчина отошел от машины на довольно большое расстояние, неизвестный сел в нее и уехал. Хозяину ВАЗа оставалось только заявить в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Оперативники обнаружили угнанный автомобиль в поселке Юлдашево. В ходе расследования был задержан 60-летний мужчина.
Как оказалось, в тот день 60-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым. Когда горячительное закончилось, мужчина направился пешком к родственникам в село Юлдашево. Путь его лежал через машинно-тракторную мастерскую, склады и ферму. Проходя мимо, 60-летний подвыпивший местный житель решил проникнуть в склад и что-нибудь оттуда забрать, но с этим ничего не вышло. Мужчина не стал отчаиваться, он увидел «Ниву» без водителя внутри и решил попробовать уехать на ней. В этот раз удача ему приглянулась.
пресс-служба МВД Башкирии
На 60-летнего автогонщика завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.