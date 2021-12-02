Житель Уфы лишился денег при покупке товара в интернет-магазине

57-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при покупке морозильной камеры. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД.

В интернете заявитель нашел сайт, выбрал из предложенного ассортимента нужную модель и оставил заявку на приобретение. Через какое-то время ему позвонил якобы менеджер интернет-магазина и попросил подтвердить заявку на приобретение.