Житель Уфы лишился денег при покупке товара в интернет-магазине

57-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при покупке морозильной камеры. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД.
В интернете заявитель нашел сайт, выбрал из предложенного ассортимента нужную модель и оставил заявку на приобретение. Через какое-то время ему позвонил якобы менеджер интернет-магазина и попросил подтвердить заявку на приобретение.
На электронную почту уфимцу пришла квитанция на оплату 34 тысяч рублей. После получения денег менеджер перестал выходить на связь, а товар так и не пришел.