С улиц Уфы вывезли 1427 тысяч кубометров снега

На сегодняшний день по всей Башкирии наблюдается аномально теплая погода, из-за чего коммунальщики были вынуждены перейти на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется на вывоз снега, недопущение засоров в канализационных стоках, а также отвод талых вод с дорожного полотна.