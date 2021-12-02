С улиц Уфы вывезли 1427 тысяч кубометров снега

На сегодняшний день по всей Башкирии наблюдается аномально теплая погода, из-за чего коммунальщики были вынуждены перейти на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется на вывоз снега, недопущение засоров в канализационных стоках, а также отвод талых вод с дорожного полотна.
Сегодня, 2 декабря в очистке территории Ленинского района Уфы были задействованы 26 дорожных рабочих и 21 единица спецтехники. За минувшие сутки за 75 рейсов вывезли 1 427 тысяч кубометров снега.
Уборка дворовых и внутриквартальных территорий осуществляется сотрудниками УК механизированным и ручным способами.
Фото: Мэрия Уфы.