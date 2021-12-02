С улиц Уфы вывезли 1427 тысяч кубометров снега

На сегодняшний день по всей Башкирии наблюдается аномально теплая погода, из-за чего коммунальщики были вынуждены перейти на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется на вывоз снега, недопущение засоров в канализационных стоках, а также отвод талых вод с дорожного полотна.

Фото №1 - С улиц Уфы вывезли 1427 тысяч кубометров снега

Сегодня, 2 декабря в очистке территории Ленинского района Уфы были задействованы 26 дорожных рабочих и 21 единица спецтехники. За минувшие сутки за 75 рейсов вывезли 1 427 тысяч кубометров снега.

Фронт работ коммунальных служб наполнен и плановой работой: вывоз мусора с контейнерных площадок, специализированные машины проводят очистку дорожно-транспортной сети, осуществляют обработку поверхности дорог.

пресс-служба мэрии Уфы

Уборка дворовых и внутриквартальных территорий осуществляется сотрудниками УК механизированным и ручным способами.

Фото: Мэрия Уфы.

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