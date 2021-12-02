В Башкирии неблагополучная мать украла телефон и потратила чужие деньги

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в тот день в квартире хозяина квартиры, где произошла кража, также находилась его 36-летняя приятельница. Дама пробыла в гостях всего пару часов, а потом, сообщив, что у нее появились неотложные дела, ушла. В ходе оперативно-оперативных мероприятий оперативники выяснили, что именно недолго гостившая женщина причастна к хищению гаджета и денег с карты. Она была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательств.

пресс-служба МВД Башкирии