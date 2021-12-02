В Башкирии неблагополучная мать украла телефон и потратила чужие деньги

Житель Салавата обратился в полицию и рассказал, что пока он находился в гостях у приятеля, у него пропал телефон. На следующий день после пропажи гаджета мужчина обнаружил исчезновение 15 тысяч рублей с банковской карты.

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Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в тот день в квартире хозяина квартиры, где произошла кража, также находилась его 36-летняя приятельница. Дама пробыла в гостях всего пару часов, а потом, сообщив, что у нее появились неотложные дела, ушла. В ходе оперативно-оперативных мероприятий оперативники выяснили, что именно недолго гостившая женщина причастна к хищению гаджета и денег с карты. Она была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательств.

пресс-служба МВД Башкирии

В содеянном женщина раскаялась. Она призналась, что рассчитывалась в магазине с помощью украденного телефона заявителя. В скором времени подозреваемая узнала, что он обратился в полицию, и выбросила гаджет на улицу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения потерпевшей и возбуждении уголовного дела. В ходе расследования выяснилось, что она состоит на учете как неблагополучный родитель, а также привлекалась к уголовной ответственности.

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