В Башкирии неблагополучная мать украла телефон и потратила чужие деньги

Житель Салавата обратился в полицию и рассказал, что пока он находился в гостях у приятеля, у него пропал телефон. На следующий день после пропажи гаджета мужчина обнаружил исчезновение 15 тысяч рублей с банковской карты.
В содеянном женщина раскаялась. Она призналась, что рассчитывалась в магазине с помощью украденного телефона заявителя. В скором времени подозреваемая узнала, что он обратился в полицию, и выбросила гаджет на улицу.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения потерпевшей и возбуждении уголовного дела. В ходе расследования выяснилось, что она состоит на учете как неблагополучный родитель, а также привлекалась к уголовной ответственности.