В школе Уфы распылили перцовый баллончик

Сегодня, 3 декабря, в школе №127 произошло чрезвычайное происшествие. Инцидент зафиксирован рано утром.

На третьем этаже у туалетной комнаты распылили перцовый баллончик. Две девочки 10 и 14 лет были госпитализированы для обследования. Медицинские работники также осмотрели других детей – им помощь не понадобилась.

Помещения школы были проветрены. Сам образовательный процесс не нарушен – детей перевели в классы на других этажах. Полиция разбирается в произошедшем и устанавливает хулиганов.