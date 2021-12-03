В Башкирии за девять месяцев объем выданных кредитов бизнесу вырос на 26%

В этом году банки республики демонстрируют рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса. На начало октября провели уже свыше 62 тыс. реструктуризации кредитов граждан на сумму 22,5 млрд рублей, из них большая часть по собственным программам банков. На положительную динамику повлияли и меры поддержки со стороны Правительства РФ и Банка России.

Послабления предусмотрены для граждан и предпринимателей, которые заболели коронавирусом и чьи доходы существенно упали из-за ограничений. Реструктуризацию кредиторы проводят по собственным программам. Предусмотрены различные варианты, которые помогут заемщикам погашать долг в сложной ситуации, например, отсрочка платежей или увеличение срока кредитования.

По сравнению с прошлым годом 2021-й оказался лучше. Восстановление экономического роста сказалось на восстановлении и даже ускоренном росте объемов экономики крупных и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей.

Марат Кашапов, управляющий отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России

За январь-сентябрь 2021 года в Башкортостане объем кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 372,9 млрд рублей. Рост составил 26%, что выше среднего показателя по России. В качестве дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса регулятор выделил 60 млрд. рублей для льготного кредитования компаний из перечня отраслей, больше всего пострадавших от антиковидных ограничений.

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