В Башкирии за девять месяцев объем выданных кредитов бизнесу вырос на 26%

В этом году банки республики демонстрируют рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса. На начало октября провели уже свыше 62 тыс. реструктуризации кредитов граждан на сумму 22,5 млрд рублей, из них большая часть по собственным программам банков. На положительную динамику повлияли и меры поддержки со стороны Правительства РФ и Банка России.

Послабления предусмотрены для граждан и предпринимателей, которые заболели коронавирусом и чьи доходы существенно упали из-за ограничений. Реструктуризацию кредиторы проводят по собственным программам. Предусмотрены различные варианты, которые помогут заемщикам погашать долг в сложной ситуации, например, отсрочка платежей или увеличение срока кредитования.

По сравнению с прошлым годом 2021-й оказался лучше. Восстановление экономического роста сказалось на восстановлении и даже ускоренном росте объемов экономики крупных и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. Марат Кашапов, управляющий отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России