В Башкирии подростки, которые зарезали продавщицу, избежали тюрьмы

15 лет назад в Абзелиловском районе произошло убийство. Преступники наказания избежали.
Подросток и его товарищ в состоянии алкогольного и токсикологического опьянения решили ограбить магазин. Они ворвались в торговую точку и, угрожая продавщице ножом, потребовали деньги. Женщина отказалась отдать выручку, тогда старший товарищ ударил её ножом 15 раз. Подросток, видя, что несчастная ещё жива, схватил гирю весом в 2 кг и ударил по голове женщины. От полученных травм продавщица скончалась.
Преступники нашли в кассе лишь 2 тысячи рублей. Тогда установить личности убийц не удалось, но через 15 лет один из нападающих был найден. Второй подозреваемый скончался. Убийце-подростку назначили наказание в виде лишения свободы на 18 лет, однако в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности мужчину от наказания освободили.