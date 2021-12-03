В Башкирии подростки, которые зарезали продавщицу, избежали тюрьмы

15 лет назад в Абзелиловском районе произошло убийство. Преступники наказания избежали.

Подросток и его товарищ в состоянии алкогольного и токсикологического опьянения решили ограбить магазин. Они ворвались в торговую точку и, угрожая продавщице ножом, потребовали деньги. Женщина отказалась отдать выручку, тогда старший товарищ ударил её ножом 15 раз. Подросток, видя, что несчастная ещё жива, схватил гирю весом в 2 кг и ударил по голове женщины. От полученных травм продавщица скончалась.