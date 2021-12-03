Башкирия вошла в топ-5 лучших мест для отдыха в Новый год

Горнолыжные курорты Башкирии вошли в топ-5 мест России для отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по туризму.

Фото №1 - Башкирия вошла в топ-5 лучших мест для отдыха в Новый год

Около 50 тысяч человек озвучили свои предпочтения об отдыхе на зимних праздниках. Горнолыжный центр «Абзаково» по итогам опроса занял почётное 4 место. Он расположен в Белорецком районе.

Хребты Уральских гор, находящиеся на территории Башкортостана, вот уже многие годы являются точкой притяжения для поклонников горнолыжного спорта из множества регионов России. И это вполне объяснимо – здесь находятся сразу несколько отличных высокогорных центров зимнего спорта, один из которых – Абзаково.

Ринат Фаткуллин, и.о. председателя Госкомитета РБ по туризму

Возглавили рейтинг курорты «Роза Хутор» в Сочи и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, третью строчку занял курорт «Белокуриха» в Алтайском крае, а пятую – «Шерегеш» в Кемеровской области.

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