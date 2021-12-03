Башкирия вошла в топ-5 лучших мест для отдыха в Новый год

Горнолыжные курорты Башкирии вошли в топ-5 мест России для отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по туризму.
Около 50 тысяч человек озвучили свои предпочтения об отдыхе на зимних праздниках. Горнолыжный центр «Абзаково» по итогам опроса занял почётное 4 место. Он расположен в Белорецком районе.
Возглавили рейтинг курорты «Роза Хутор» в Сочи и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, третью строчку занял курорт «Белокуриха» в Алтайском крае, а пятую – «Шерегеш» в Кемеровской области.