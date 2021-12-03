Башкирия вошла в топ-5 лучших мест для отдыха в Новый год

Хребты Уральских гор, находящиеся на территории Башкортостана, вот уже многие годы являются точкой притяжения для поклонников горнолыжного спорта из множества регионов России. И это вполне объяснимо – здесь находятся сразу несколько отличных высокогорных центров зимнего спорта, один из которых – Абзаково.

Ринат Фаткуллин, и.о. председателя Госкомитета РБ по туризму