В Московском метрополитене открылась первая вдохновляющая выставка «Химия была, но мы расстались»

Выставка проходит при поддержке Департамента транспорта города Москвы на станции метро «Каширская» (платформа в направлении ст.м. «Ховрино») с 2 по 31 декабря 2021 года.
Всероссийский проект «ХИМИЯ БЫЛА, НО МЫ РАССТАЛИСЬ», стартовавший в марте 2021 года, направлен на поддержку женщин, переживших или переживающих онкологические заболевания, посредством фототерапии. В рамках проекта был запущен сайт мояфототерапия.рф, где женщины могут рассказать свою историю борьбы с болезнью, а затем принять участие в фотосессии.
В основу первой фотовыставки легли 40 портретов женщин из различных уголков России и даже представительниц других стран. Возраст участниц от 18 до 70 лет, а среди профессий – музыканты, воспитатели, финансисты.Всех их объединяет опыт жизни с онкологическим заболеванием.
Цель фотовыставки и самого проекта не только вдохновить женщин, способствовать успешному лечению, используя фототерапию как метод психологической помощи, но и выстроить диалог с широкой общественностью, развить культуру поддержки онкопациентов, сформировать позитивный язык для разговора о раке, разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическим диагнозом, сделать общество более толерантным и гуманным.
Одним из важных направлений работы проекта является создание Лиги онкофотографов – волонтерского объединения фотографов из разных городов страны, готовых снимать женщин, переживающих онкологию. Для желающих войти в Лигу в следующем году будет создан мастер-класс от Ольги Павловой, пройдя который, фотографы смогут стать частью проекта и в рамках него проводить фотосессии в своем родном регионе. Это даст возможность охватить большое количество женщин по всей России, желающих стать героинями проекта.
Ольга Павлова, автор проекта: «Запуская проект “Химия была, но мы расстались”, я хотела показать, как много среди нас женщин, переживших или переживающих онкологические заболевания. В ходе интервью с героинями я узнавала ужасные вещи: как они скрывали диагноз от родных, как их увольняли с работы, как от них уходили мужья в момент, когда эти женщины больше всего нуждались в поддержке. Эта выставка для нас – возможность дать этим женщинам голос, рассказать всему миру об их смелости, силе и красоте. Я благодарю каждую из своих героинь за храбрость, вдохновение и верю, что совсем скоро мы сможем говорить о раке открыто».
Департамент транспорта города Москвы оказал выставке поддержку, приняв ее на станции метро «Каширская». Место выбрано неслучайно: это не только станция с большим пассажиропотоком, рядом с ней находится крупнейшая онкологическая клиника России и Европы, одна из самых крупных в мире, имеющая в своем арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагностики и лечения рака НМИЦ «Онкологии им. Н. Н. Блохина»[1]. Для пациентов центра увидеть на фото женщин-героинь проекта будет особенно мотивирующим. Ведь иногда важно бывает увидеть себя глазами фотографа, чтобы узнать себя заново и победить страх. Страх сковывает, и чтобы справиться с ним, нужно открыться и рассказать о себе миру. В результате рак из болезни, о которой нельзя говорить, превратится в пусть трудную, но умопостигаемую проблему, которую можно и нужно решить.
Часть выставки представлена в интерактивном формате: посетители могут навести смартфон на QR-коды, расположенные на некоторых экспонатах, и увидеть, как “оживают” фотографии представленных на них героинь. Использование цифровых технологий помогло команде проекта раскрыть истории участниц для более глубокого погружения зрителя.
Экосистема проекта «Химия была, но мы расстались» включает коллаборации с такими участниками системы здравоохранения, как медицинское сообщество, включая ведущих специалистов, медицинские учреждения, средства массовой информации, а также партнеров из деловой среды и НКО.
Психологическая поддержка и фототерапия, как ее форма, являются важной частью пациенто-ориентированной экосистемы, формируя положительный эмоциональный настрой, что способствует эффективному лечению.
В 2022 году проект продолжит свое развитие в различных регионах России. Одна из задач инициативы – вовлечение в фототерапию как можно большего количества женщин с различными онкодиагнозами.
В Башкортостане проект стартовал в начале ноября. Рассказать о своей истории и принять участие можно на сайте http://мояфототерапия.рф. Уже в декабре 2021 года в Уфе пройдет фотосессия участниц. Фотографии героинь лягут в основу выставки весной 2022 года и будут размещены на сайте проекта.
В планах проекта – расширение географии по всей России.
Поддержать проект можно на сайте Фонда.
Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте www.myphototherapy.ru и в аккаунте в Инстаграм @myphototherapy2021
О проекте
«Проект “Химия была, но мы расстались” вносит важный вклад в процесс социализации онкопациента, способствует улучшению психоэмоционального состояния как неотъемлемой части успешного лечения, используя фототерапию как инновационный способ психологической поддержки. Профессиональные фотосессии для онкопациенток – это практическая помощь женщинам восстановить уверенность в себе и настроиться на лечение», – говоритАндрей Дмитриевич Каприн, главный внештатный онколог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Видеообращение А. Д. Каприна к команде проекта можно посмотреть по ссылке.
ОНС «Ассоциация онкологов России» является партнером проекта.
Проект поддерживают амбассадоры, для которых тема борьбы с раком стала неотъемлемой частью жизни: Гелена Генс, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой онкологии и лучевой терапии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный онколог сети клиник К+31, руководитель клиники онкологии, персонализированного лечения и профилактики рака; Снежанна Георгиева, совладелица винодельни «Золотая Балка»; Людмила Улицкая, писатель, сценарист; Катерина Гордеева, журналист, писатель, автор книги и фильма «Победить рак»; Евгения Ананьева, клинический психолог, онкопсихолог, член международной ассоциации онкопсихологов IPOS, Регина Юркина, ТВ продюсер, маркетолог, генеральный директор МедиаБренд, зам. генерального директора Национальной Ассоциации Телерадиовещателей.
Основные НКО, работающие с темой онкологии, стали частью проекта и готовы оказывать различного рода помощь и поддержку участницам. Список фондов можно найти на сайте проекта.
Проект осуществляется при поддержке «Янссен», подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», ООО «Бристол-Майерс Сквибб», ООО «ТакедаФармасьютикалс» («Такеда Россия»), Компании Bayer, инвестиционного холдинга «Ташир МЕДИКА». Мы благодарим за поддержку наших информационных партнеров: оператора крупнейшей в России сети медиафасадов Медиахолдинг MAER, журнал Marie Claire, ОАО «РЖД» и сеть магазинов парфюмерии и косметики SEPHORA.
Оператором проекта является Фонд развития межсекторного социального партнерства.