В Московском метрополитене открылась первая вдохновляющая выставка «Химия была, но мы расстались»

Департамент транспорта города Москвы оказал выставке поддержку, приняв ее на станции метро «Каширская». Место выбрано неслучайно: это не только станция с большим пассажиропотоком, рядом с ней находится крупнейшая онкологическая клиника России и Европы, одна из самых крупных в мире, имеющая в своем арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагностики и лечения рака НМИЦ «Онкологии им. Н. Н. Блохина»[1]. Для пациентов центра увидеть на фото женщин-героинь проекта будет особенно мотивирующим. Ведь иногда важно бывает увидеть себя глазами фотографа, чтобы узнать себя заново и победить страх. Страх сковывает, и чтобы справиться с ним, нужно открыться и рассказать о себе миру. В результате рак из болезни, о которой нельзя говорить, превратится в пусть трудную, но умопостигаемую проблему, которую можно и нужно решить.