Сенатор Лилия Гумерова провела прием граждан в Уфе

В России могут сократить срок по замене приборов учета электроэнергии за счет энергосбытовой компании или сетевых компаний в случае индивидуальных жилых домов. Сейчас он составляет шесть месяцев. Об этом заявила сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова по итогам приема граждан в Уфе. Вопрос обсудили как с поставщиками ресурсов, так и с их потребителями.

Напомним, с 1 июля прошлого года ответственность за приборы учета электроэнергии перешла от потребителей к энергетическим компаниям. В среднем затраты на приобретение и установку такого оборудования составляет 5-20 тысяч рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета.

Нам говорят о том, что в некоторых домах отсутствует техническая возможность, поэтому законодательно надо заложить, как в такой ситуации нам быть. Ну и сами сроки рассмотрения предлагают уменьшить. Сейчас это шесть месяцев. На приеме были граждане, которым невыгодно платить по среднему тарифу. Полгода это достаточно большой срок, и он сказывается на бюджете конкретной семьи.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
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