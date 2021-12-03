Сенатор Лилия Гумерова провела прием граждан в Уфе

Нам говорят о том, что в некоторых домах отсутствует техническая возможность, поэтому законодательно надо заложить, как в такой ситуации нам быть. Ну и сами сроки рассмотрения предлагают уменьшить. Сейчас это шесть месяцев. На приеме были граждане, которым невыгодно платить по среднему тарифу. Полгода это достаточно большой срок, и он сказывается на бюджете конкретной семьи.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре