Сенатор Лилия Гумерова провела прием граждан в Уфе

В России могут сократить срок по замене приборов учета электроэнергии за счет энергосбытовой компании или сетевых компаний в случае индивидуальных жилых домов. Сейчас он составляет шесть месяцев. Об этом заявила сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова по итогам приема граждан в Уфе. Вопрос обсудили как с поставщиками ресурсов, так и с их потребителями.
Напомним, с 1 июля прошлого года ответственность за приборы учета электроэнергии перешла от потребителей к энергетическим компаниям. В среднем затраты на приобретение и установку такого оборудования составляет 5-20 тысяч рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета.