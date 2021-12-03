Два удаленных подразделения Минэкологии Башкирии получили автомобили повышенной проходимости

По поручению Радия Хабирова два автомобиля повышенной проходимости передали сотрудникам удаленных территориальных подразделений Минэкологии Башкортостана. Церемония передачи ключей состоялась в Уфе. «Нивы» получили Белорецкий и Сибайский пункты, что позволит улучшить работу по защите природных ископаемых и повысить контроль за недропользователями.
Как сообщали в Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в этой сфере, в Зауралье созданы дополнительные офисы министерства, сформирован реестр карьеров, требующих рекультивации. Кроме того, в штате подведомственных учреждений министерства в скором времени появятся специалисты-маркшейдеры. Это позволит в короткие сроки рассчитывать размер вреда, причиненного государству, а также определять объемы добычи для контроля достоверности отчетов, представляемых владельцами лицензий на пользование.
По данным Минэкологии Башкортостана, в 2021 году в ходе регионального государственного экологического надзора выявлено 234 нарушения законодательства в области недропользования, включая 104 случая незаконной добычи.