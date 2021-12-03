Уфу посетил главный трансплантолог России Сергей Готье

25 лет назад в Башкортостане провели первую операцию по пересадке почки. Республиканская служба трансплантации сегодня отмечает юбилейную дату. В честь этого события в регион прибыл главный трансплантолог России Сергей Готье.

В Республиканской клинической больнице имени Куватова прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам отрасли. За год башкирские медики проводят не менее пяти пересадок сердца, а также около десяти операций по трансплантации печени и самое большое число пересадка почек – около 50 за год.