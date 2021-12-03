Уроженку Башкирии осудили за жестокое убийство маленькой дочери

В Челябинской области перед судом предстала 23-летняя уроженка Абзелиловского района. Девушку обвинили в жестоком убийстве 6-месячной дочки.

Напомним, ночью 4 декабря в Магнитогорске обвиняемая проводила вечер за распитием спиртных напитков с подругой. Её 6-месячная дочка долго плакала, чем разозлила уроженку Башкирии. Она схватила ребёнка и кинула в дверной косяк. Через несколько дней пострадавшая девочка скончалась в больнице.