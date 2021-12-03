Уроженку Башкирии осудили за жестокое убийство маленькой дочери

В Челябинской области перед судом предстала 23-летняя уроженка Абзелиловского района. Девушку обвинили в жестоком убийстве 6-месячной дочки.
Напомним, ночью 4 декабря в Магнитогорске обвиняемая проводила вечер за распитием спиртных напитков с подругой. Её 6-месячная дочка долго плакала, чем разозлила уроженку Башкирии. Она схватила ребёнка и кинула в дверной косяк. Через несколько дней пострадавшая девочка скончалась в больнице.
Издание 74.RU сообщает, что 23-летнюю мать приговорили к 14 годам лишения свободы. Также женщину ограничили в свободе на 1 год после выхода из колонии. Известно, что ранее её привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. У женщины есть ещё одна маленькая дочь.