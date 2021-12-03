В Уфе осудили мужчину, по вине которого пострадала семья с малышом

В Уфе перед судом предстал 41-летний местный житель, который стал виновником аварии. В ДТП погиб мужчина, а его супруга и трёхлетний сын серьёзно пострадали.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 17 января около 13:35 пьяный мужчина на «Форд Эксплорер» выехал на встречную полосу заснеженной трассы. В этот момент он столкнулся с «Хёндай Элантра», в которой и находилась семья с маленьким ребёнком.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и смерти водителя иномарки. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд запретил ему управлять транспортом в течение 2 лет и 10 месяцев.