Житель Башкирии выстрелил в полицейского при попытке задержания

Органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, двое участковых уполномоченных полиции выехали в деревню Ак-Чишма для доставления подозреваемого по уголовному делу. Подозреваемый находился дома вместе со своим знакомым. На законные требования сотрудников полиции проехать с ними подозреваемый ответил отказом, после чего вместе со своим знакомым они оказали активное сопротивление, в ходе которого отобрали у участкового табельный пистолет, и один из нападавших произвел несколько выстрелов в участкового.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан