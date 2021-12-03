Житель Башкирии выстрелил в полицейского при попытке задержания
В Башкирии из пистолета
ранили полицейского. Стрельба произошла сегодня в Стерлибашевском районе.
По данным МВД, стражи
порядка приехали в село Ак-Чишма, чтобы задержать подозреваемого в
преступлении. Однако мужчина с подельником оказали сопротивление. Один из
злоумышленников расстрелял полицейского.
Органами
Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту посягательства на
жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, двое
участковых уполномоченных полиции выехали в деревню Ак-Чишма для доставления
подозреваемого по уголовному делу. Подозреваемый находился дома вместе со своим
знакомым. На законные требования сотрудников полиции проехать с ними
подозреваемый ответил отказом, после чего вместе со своим знакомым они оказали
активное сопротивление, в ходе которого отобрали у участкового табельный
пистолет, и один из нападавших произвел несколько выстрелов в участкового.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан
Страж порядка получил
ранения в плечо и ногу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Сейчас полицейские ищут скрывшихся преступников. Уже известны имена и фамилии
подозреваемых. Их машину по горячим следам нашли в соседнем Федоровском районе.