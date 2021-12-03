Житель Башкирии выстрелил в полицейского при попытке задержания

В Башкирии из пистолета ранили полицейского. Стрельба произошла сегодня в Стерлибашевском районе.

По данным МВД, стражи порядка приехали в село Ак-Чишма, чтобы задержать подозреваемого в преступлении. Однако мужчина с подельником оказали сопротивление. Один из злоумышленников расстрелял полицейского.

Органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, двое участковых уполномоченных полиции выехали в деревню Ак-Чишма для доставления подозреваемого по уголовному делу. Подозреваемый находился дома вместе со своим знакомым. На законные требования сотрудников полиции проехать с ними подозреваемый ответил отказом, после чего вместе со своим знакомым они оказали активное сопротивление, в ходе которого отобрали у участкового табельный пистолет, и один из нападавших произвел несколько выстрелов в участкового.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Страж порядка получил ранения в плечо и ногу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Сейчас полицейские ищут скрывшихся преступников. Уже известны имена и фамилии подозреваемых. Их машину по горячим следам нашли в соседнем Федоровском районе.

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