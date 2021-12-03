В Уфе для антипрививочников провели экскурсию в «красную зону»

В Уфе устраивают экскурсии в «красную зону». Такой формат организовали для противников вакцинации, чтобы антиваксеры смогли своими глазами увидеть, как тяжело переносят заболевания непривитые пациенты.

Красный цвет им обычно близок. Но одноименная зона ковид-госпиталя от этого привлекательней не становится. Руководитель регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин задерживаться не хочет – не вакцинирован. Но это пока, говорит политик. Уровень антител после болезни ещё позволяет обходиться без прививки.

За масками лиц не видно, но фейсконтроль есть. Надежность защиты проверяет главврач Республиканской инфекционной больницы Азат Мухаметзянов. Среди гостей – журналисты и зампредседателя Госсобрания Рустам Ахмадинуров, он выступает за вакцинацию.

Я своему другу Иршату Фахретинову говорил прививаться. Он отказывался, народные средства помогут. А теперь он, простите меня, на кладбище. Депутат Госдумы двух созывов, три войны прошел. Рустам Ахмадинуров, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Но одержать победу в борьбе с вирусом, к сожалению, не получилось. Врачи решили показать, как выглядят передовая сегодняшней войны – реанимация.

– Сейчас мы полностью за него живём, дышим, кормим. Вся функциональность организма идёт за счет аппаратов.

В реанимацию попадают и те, кто рад бы вакцинироваться, но состояние здоровья не позволило это сделать. Защитить таких пациентов от вируса может вакцинированное окружение. Но взгляды у экскурсантов сегодня разнились.

Я сам ветеринар по первому образованию. Любая инфекционная болезнь побеждается только путем вакцинации. Наша отечественная вакцина полезная, и к вакцинации надо подходить индивидуально. Всем желаю здоровья. Юнир Кутлугужин, руководитель фракции Башкирского республиканского отделения партии КПРФ

Сейчас количество пустующих коек в ковид-госпитале, к счастью, увеличивается. Число заболевших пошло на спад. Но новогодние праздники могут изменить ситуацию, опасаются медики.

Между организмом человека и этим микроорганизмом стоит прививка, которая не даст развернуться инфекции и забрать жизнь. Заразиться мы можем после прививки, но главное не умереть и не оказаться на грани, когда за тебя дышит аппарат. Только потому, что ты сомневался. Айгуль Галиева, заместитель главного врача Клинико-диагностического инфекционного центра с. Зубово