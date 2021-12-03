В Уфе для антипрививочников провели экскурсию в «красную зону»

В Уфе устраивают экскурсии в «красную зону». Такой формат организовали для противников вакцинации, чтобы антиваксеры смогли своими глазами увидеть, как тяжело переносят заболевания непривитые пациенты.
Красный цвет им обычно близок. Но одноименная зона ковид-госпиталя от этого привлекательней не становится. Руководитель регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин задерживаться не хочет – не вакцинирован. Но это пока, говорит политик. Уровень антител после болезни ещё позволяет обходиться без прививки.
За масками лиц не видно, но фейсконтроль есть. Надежность защиты проверяет главврач Республиканской инфекционной больницы Азат Мухаметзянов. Среди гостей – журналисты и зампредседателя Госсобрания Рустам Ахмадинуров, он выступает за вакцинацию.
Но одержать победу в борьбе с вирусом, к сожалению, не получилось. Врачи решили показать, как выглядят передовая сегодняшней войны – реанимация.
В реанимацию попадают и те, кто рад бы вакцинироваться, но состояние здоровья не позволило это сделать. Защитить таких пациентов от вируса может вакцинированное окружение. Но взгляды у экскурсантов сегодня разнились.
Сейчас количество пустующих коек в ковид-госпитале, к счастью, увеличивается. Число заболевших пошло на спад. Но новогодние праздники могут изменить ситуацию, опасаются медики.
А развеять сомнения врачи готовы в «красных зонах». Экскурсии в ковид-госпиталь будут проводить раз в две недели.