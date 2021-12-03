Бизнесмен из Уфы, получивший траурное фото жены, рассказал подробности

Уфимскому бизнесмену прислали траурный венок и фото семьи с датой смерти. Странные посылки предприниматель получал в течение года, но последняя напугала больше всего. Кто стоит за провокацией и что могло стать ее причиной?
Во время рассказа о жуткой находке у Антона Кузнецова словно ком подкатывает к горлу. Фотографию с датой смерти его живой супруги неизвестные подкрепили траурной ленточкой. И это послание – красноречивее любых слов – стало последней каплей. Чуть ранее бизнесмену уже подкладывали похоронный венок, а также фотографии, полученные в ходе слежки.
Тревожные звонки стали приходить с начала года. В первый раз на его день рождения в виде договора об отчуждении части своего предприятия. А затем и на именины супруги. Эти снимки сделаны на заправках, в магазинах, возле подъезда и даже в детском саду.
В наше время остаться незамеченным практически невозможно. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Только в этом дворе мы насчитали с десяток. Именно в их объективы и попали злоумышленники, оставившие послание для бизнесмена.
Подозрения сразу пали на бывших партнеров, с которыми Антон уже не первый год судится. У мужчины – собственное предприятие по производству промышленного оборудования. Один из постоянных заказчиков – компания из Санкт-Петербурга – не оплатила поставленную технику. Общая сумма претензий составляет около 100 млн рублей.
В сентябре, когда предприниматель узнал о слежке, он сразу обратился в полицию. Однако в ответ пришел отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления. После получения похоронной фотографии бизнесмен вновь обратился с заявлением в МВД.
Параллельно дело взял на контроль уполномоченный по правам предпринимателей. По его словам, это далеко не первый случай, когда бизнесмены пытаются решать проблемы в стиле лихих девяностых.
Недоброжелатели, помимо прочего, всячески тормозили работу на производстве, обращаясь во всевозможные инстанции с проверками. По словам предпринимателя, из-за недополученных средств сейчас он на грани банкротства. Мужчина надеется, что в этот раз правоохранительные органы все же отнесутся к странным посланиям серьезнее и предотвратят преступление, не дожидаясь, когда оно произойдет.