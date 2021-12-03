Бизнесмен из Уфы, получивший траурное фото жены, рассказал подробности

Уфимскому бизнесмену прислали траурный венок и фото семьи с датой смерти. Странные посылки предприниматель получал в течение года, но последняя напугала больше всего. Кто стоит за провокацией и что могло стать ее причиной?

Во время рассказа о жуткой находке у Антона Кузнецова словно ком подкатывает к горлу. Фотографию с датой смерти его живой супруги неизвестные подкрепили траурной ленточкой. И это послание – красноречивее любых слов – стало последней каплей. Чуть ранее бизнесмену уже подкладывали похоронный венок, а также фотографии, полученные в ходе слежки.

Тревожные звонки стали приходить с начала года. В первый раз на его день рождения в виде договора об отчуждении части своего предприятия. А затем и на именины супруги. Эти снимки сделаны на заправках, в магазинах, возле подъезда и даже в детском саду.

В наше время остаться незамеченным практически невозможно. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Только в этом дворе мы насчитали с десяток. Именно в их объективы и попали злоумышленники, оставившие послание для бизнесмена.

Подозрения сразу пали на бывших партнеров, с которыми Антон уже не первый год судится. У мужчины – собственное предприятие по производству промышленного оборудования. Один из постоянных заказчиков – компания из Санкт-Петербурга – не оплатила поставленную технику. Общая сумма претензий составляет около 100 млн рублей.

Я рассматривал людей из Петербурга как инвесторов, а получил таких недобросовестных и опасных инвесторов, которые перечислили мне малую часть средств в подтверждение намерений, а потом мне поступило предложение отсюда просто уйти. Антон Кузнецов, предприниматель

В сентябре, когда предприниматель узнал о слежке, он сразу обратился в полицию. Однако в ответ пришел отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления. После получения похоронной фотографии бизнесмен вновь обратился с заявлением в МВД.

Данное происшествие зарегистрировано в отделе полиции №7 Советского района Уфы. Материалы для принятия законного решения в порядке статьи 145 УК направлены в районный отдел Следственного управления СК. Диана Нагимова, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Параллельно дело взял на контроль уполномоченный по правам предпринимателей. По его словам, это далеко не первый случай, когда бизнесмены пытаются решать проблемы в стиле лихих девяностых.

Есть примеры поджога автомобилей. Начинали с мелкого: прокалывали шины, кидали кирпичи в окна, заваривали двери. У людей нет законных инструментов получить деньги, они прибегают к другим. Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Республике Башкортостан