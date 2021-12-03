Теннисисты Башкирии завершают учебно-тренировочные сборы в Уфе

В столице республики они готовятся к кубку страны по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Этот старт станет первым в новом отборочном цикле к следующим Паралимпийским играм. Многие поработали над изменением игровой техники.
Двое против одного за одним столом на тренировочных сборах – это обычная практика. Так многократный чемпион страны Марс Габдуллин помогает сыграться паре Рязанцева и Миксонова. На следующей неделе башкирские спортсмены отправятся в Санкт-Петербург, где выступят на кубке России по настольному теннису. У каждого члена команды на сборах своя задача при подготовке к предстоящим соревнованиям. Рамис Галин постарается попасть в призы на всероссийском турнире. Пока в личном зачете у него нет медалей, только бронза в команде. Ставит перед собой высокие задачи и Инна Кармаева – мастер спорта международного класса. А ее спарринг-партнер Динар Сафиуллин работает над скоростью движений.
У Мадины Назаровой на тренировке соперника нет. Она работает с пушкой – спортсменке заменили накладку на ракетке. Раньше ее поверхность была гладкой, а теперь с шипами. Этот, казалось бы, незначительный нюанс влияет на тактику игры, направление полета мяча. То есть меняется вся техника.
Всего на двух турнирах по настольному теннису выступят больше 10 представителей республики. 8 декабря заканчиваются учебно-тренировочные сборы, после чего команда из Башкортостана отправится в Санкт-Петербург.