Теннисисты Башкирии завершают учебно-тренировочные сборы в Уфе

В столице республики они готовятся к кубку страны по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Этот старт станет первым в новом отборочном цикле к следующим Паралимпийским играм. Многие поработали над изменением игровой техники.

Двое против одного за одним столом на тренировочных сборах – это обычная практика. Так многократный чемпион страны Марс Габдуллин помогает сыграться паре Рязанцева и Миксонова. На следующей неделе башкирские спортсмены отправятся в Санкт-Петербург, где выступят на кубке России по настольному теннису. У каждого члена команды на сборах своя задача при подготовке к предстоящим соревнованиям. Рамис Галин постарается попасть в призы на всероссийском турнире. Пока в личном зачете у него нет медалей, только бронза в команде. Ставит перед собой высокие задачи и Инна Кармаева – мастер спорта международного класса. А ее спарринг-партнер Динар Сафиуллин работает над скоростью движений.

Мы работали на передвижение у стола. Это упражнение называется «треугольник». То есть один игрок подставляет, а другой работает с двух точек на столе, чтоб двигались ноги и на передвижение это все было легко. Динар Сафиуллин, член сборной Республики Башкортостан по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

У Мадины Назаровой на тренировке соперника нет. Она работает с пушкой – спортсменке заменили накладку на ракетке. Раньше ее поверхность была гладкой, а теперь с шипами. Этот, казалось бы, незначительный нюанс влияет на тактику игры, направление полета мяча. То есть меняется вся техника.

Хочется выиграть. У меня всегда такая цель – выиграть. И попробовать новые накладки с новым основанием, свои силы, подходит ли мне эта игра или нет. Мадина Назарова, член сборной Республики Башкортостан по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата