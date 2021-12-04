В Башкирии на одном участке трассы произошло несколько ДТП за день

В Башкирии 3 декабря на одном из участков трассы Уфа-Оренбург зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия. Все они произошли на территории Кармаскалинского района республики.

По предварительным данным ГИБДД Башкирии, на 52 километре трассы Уфа-Оренбург днем произошло столкновение Renault Mégane и грузовик Daf, двигающийся в попутном направлении. Уже через некоторое время здесь же столкнулись Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan.

Вскоре после этого было совершено третье ДТП на том же участке дороги. На этот раз Lada наехала на стоящий автомобиль Mitsubishi Outlander.

В ГИБДД отметили, что в результате этих ДТП пострадавших нет. Движение на участке дороги открыто.