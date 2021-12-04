В Башкирии в пожаре сгорел одиноко проживающий инвалид I группы

В Башкирии вечером 3 декабря произошел пожар в селе Прибельский, расположенного в Кармаскалинском районе. В ходе ликвидации возгорания было найдено тело мужчины.

На сообщение о пожаре в жилом бревенчатом доме прибыли пожарные и дознаватель МЧС, а также инструктор Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. В одном из помещений дома было найдено тело.

В пожаре скончался одиноко проживавший в доме мужчина 1958 года рождения. Известно, что он был инвалидом I группы.