В Башкирии произошло ДТП, в котором 7-летний ребенок получил травмы

В Башкирии сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано ДТП с пострадавшим, которым оказался ребенок. Происшествие было совершено у подъезда к Стерлитамаку в Стерлитамакском районе.
Здесь, на 3 километре дороги, столкнулись Lada Granta и Hyundai ix35, который двигался навстречу под управлением 66-летнего жителя Ишимбайского района республики. Отечественным автомобилем управляла 36-летняя местная жительница.
В ГИБДД Башкирии отметили, что сами автомобили получили механические повреждения. Травмы получил 7-летний ребенок, находящийся в автомобиле Hyundai ix35. Выясняются обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД по РБ