Илон Маск продал акции Tesla на 1 миллиард долларов

Основатель компании Tesla Илон Маск продал 934 тысячи акций на 1 миллиард долларов. Причиной стали налоговые обязательства генерального директора.
16 ноября он уже совершал крупную продажу активов. За сделку он выручил около 930 миллионов долларов, продав 934 тысячи акций. Продажи начались после опроса на личной странице в Twitter. Маск попросил подписчиков решить стоит ли ему продавать акции или нет.
Продажи начались после предложения облагать богатейших американцев еще большим налогом. Илон Маск инициативу не поддержал.