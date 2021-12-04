Илон Маск продал акции Tesla на 1 миллиард долларов

Основатель компании Tesla Илон Маск продал 934 тысячи акций на 1 миллиард долларов. Причиной стали налоговые обязательства генерального директора.

Фото №1 - Илон Маск продал акции Tesla на 1 миллиард долларов

16 ноября он уже совершал крупную продажу активов. За сделку он выручил около 930 миллионов долларов, продав 934 тысячи акций. Продажи начались после опроса на личной странице в Twitter. Маск попросил подписчиков решить стоит ли ему продавать акции или нет.

Продажи начались после предложения облагать богатейших американцев еще большим налогом. Илон Маск инициативу не поддержал.

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