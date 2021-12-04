В Уфе предложили назвать математический лицей в честь Башира Рамеева

В Уфе прошло совещание по грядущему празднованию 450-летия Уфы. На совещании было выдвинуто предложение назвать математический лицей в честь уроженца республики Башира Рамеева, который был одним из создателей первого советского компьютера под названием «Стрела».
Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Речь идет о математическом лицее, над созданием которого сейчас ведется работа. Глава республики просит жителей помочь с выбором и оставить свой голос в поддержку идеи или предложить свою. Проголосовать можно в соцсетях Радия Хабирова.
Руководитель региона также рассказал и о других заслугах Башира Рамеева.
Фото: соцсети Радия Хабирова