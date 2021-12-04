В Уфе предложили назвать математический лицей в честь Башира Рамеева

В Уфе прошло совещание по грядущему празднованию 450-летия Уфы. На совещании было выдвинуто предложение назвать математический лицей в честь уроженца республики Башира Рамеева, который был одним из создателей первого советского компьютера под названием «Стрела».

Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Речь идет о математическом лицее, над созданием которого сейчас ведется работа. Глава республики просит жителей помочь с выбором и оставить свой голос в поддержку идеи или предложить свою. Проголосовать можно в соцсетях Радия Хабирова.

Руководитель региона также рассказал и о других заслугах Башира Рамеева.

Башир Рамеев создал первый советский компьютер — «Стрелу». Ещё немного позже -вычислительные машины известного семейства «Урал». Его разработки также нашли широкое применение в советских оборонных и космических программах. Башир Искандарович Рамеев родился 1 мая 1918 года в Баймакском районе нашей республики. Доктор технических наук, участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Сталинской премией и Золотой медалью ВДНХ СССР. Радий Хабиров, Глава РБ