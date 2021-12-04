Один из нападавших на полицейского в Башкирии пытался свести счеты с жизнью

В Башкирии 3 декабря произошло нападение на двух полицейских. В результате нападения один из двух преступников стрелял в сотрудника полиции, предварительно отобрав оружие. Полицейский в больнице. Преступников задержали на территории Федоровского района.

Выяснилось, что один из задержанных пытался свести счеты с жизнью. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России. Сейчас мужчина госпитализирован. Также известно из сообщения СКР, что в отношении второго следствие ходатайствует об избрании меры пресечения виде заключения его под стражу.