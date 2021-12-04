В Уфе целый микрорайон останется без холодной воды на сутки

В Уфе в период с 13 часов 8 декабря до 12 часов дня 9 декабря отключат холодную воду в микрорайоне Нижегородка. Об этом сообщили в городской администрации.
Отключение холодного водоснабжения связано с ремонтными работами. Причем отмечено, что микрорайон Затон «останется на пониженном давлении», холодной воды не будет на верхних этажах многоквартирных домов.
В связи с этим в городе будет организовано 10 точек подвоза воды. Работать они будут с 15 часов 8 декабря и вплоть до полного включения воды.
• ул. Малая лесозаводская 2/1;
• ул. Лесозаводская 1а;
• ул. Малая Лесозаводская 3б;
• ул. Рижская 1/1;
• ул. Выгонная 10 ( школа №25);
• пересечение ул. Заозерная-Астраханская;
• пересечение ул. Большая заливная - Баумана;
• пересечение ул. Линейная - Астраханская;
• пересечение ул. Баймакская - Перевалочная;
• пересечение ул. Саляма - Деревенская переправа.