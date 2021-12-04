В Башкирии на днях может похолодать до -18 градусов

В Башкирии в начале будущей недели может заметно похолодать в ночное время. По мнению синоптиков, температура воздуха опустится до -13, -18 градусов уже ночью 6 декабря.

В Гидрометцентре Башкирии сообщили, что 5 декабря в республике пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами в регионе будет наблюдаться гололед, на дорогах - снежный накат, гололедица. Ночью и днем прогнозируют в среднем от -3 до +2 градусов. Только при прояснениях температура воздуха опустится до -8 градусов.