В Башкирии на днях может похолодать до -18 градусов

В Башкирии в начале будущей недели может заметно похолодать в ночное время. По мнению синоптиков, температура воздуха опустится до -13, -18 градусов уже ночью 6 декабря.
В Гидрометцентре Башкирии сообщили, что 5 декабря в республике пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами в регионе будет наблюдаться гололед, на дорогах - снежный накат, гололедица. Ночью и днем прогнозируют в среднем от -3 до +2 градусов. Только при прояснениях температура воздуха опустится до -8 градусов.
В понедельник местами ожидается небольшой снег. На дорогах также сохранится гололедица, возможны снежные накаты. Ветер местами разгонится до порывистого. Ночью температура воздуха составит -13, -18 градусов, по Югу Башкирии – до -9 градусов. Днем прогнозируют -10, -15 градусов, на Юге РБ будет немного теплее – до -7 градусов.