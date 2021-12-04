В Уфе построят новый детский стационар и вторую очередь инфекционной больницы

В Уфе после 2023 года планируют построить новую детскую больницу, которая расположится в Деме. Также в планах строительство второй очереди Республиканской инфекционной больницы в микрорайоне Затон.

По словам первого замминистра здравоохранения РБ Азата Рахматуллина, новая детская больница сегодня необходима, потому что в Уфе наблюдается рост населения. На данный момент детская больница №17 с трудом справляется с пациентами.

Новая больница, которую построят в Деме, будет многопрофильной. Также в ней намерены организовать хирургию и терапевтическое отделение.

Также будет построен второй корпус Республиканской инфекционной больницы, которая сейчас располагается на ул. Запотоцкого. Здесь имеются как устаревшие, так и снесенные помещения.