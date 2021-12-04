В Башкирии одному из напавших на полицейского избрали меру пресечения

В Башкирии по горячим следам задержаны подозреваемые в нападении на участковых. Их поймали в Федоровском районе, около деревни Верхний Алыштан. На поиск ушло менее суток.

При задержании 52-летний нападавший попытался свести счеты с жизнью, однако ему была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в больнице.

Накануне двое участковых направились в деревню Ак-Чишма, чтобы задержать подозреваемого по уголовному делу и доставить в Следственный комитет. Мужчина находился в доме и оказал сопротивление вместе с подельником. Нападавшие отобрали у полицейского табельное оружие и несколько раз в него выстрелили. Пострадавший участковый был доставлен в больницу.