В Башкирии одному из напавших на полицейского избрали меру пресечения

В Башкирии по горячим следам задержаны подозреваемые в нападении на участковых. Их поймали в Федоровском районе, около деревни Верхний Алыштан. На поиск ушло менее суток.

При задержании 52-летний нападавший попытался свести счеты с жизнью, однако ему была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в больнице.

Накануне двое участковых направились в деревню Ак-Чишма, чтобы задержать  подозреваемого по уголовному делу и доставить в Следственный комитет. Мужчина находился в доме и оказал сопротивление вместе с подельником. Нападавшие отобрали у полицейского табельное оружие и несколько раз в него выстрелили. Пострадавший участковый был доставлен в больницу.

Фото №1 - В Башкирии одному из напавших на полицейского избрали меру пресечения

В настоящее время на месте находится Министр внутренних дел республики, генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел по установлению всех обстоятельств происшествия. Все материалы будут переданы в СУ СК РФ по РБ.

Диана Нагимова, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Суд избрал меру пресечения подельнику мужчины, 42-летнему жителю Стерлибашевского района. Он заключен под стражу.

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