Юрий Лобзин: «Инфекционная служба Башкортостана является одной из ведущих»

Инфекционная служба Башкортостана получила высокую оценку Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства. Это позволит организовать крупный международный конгресс, участниками которого станут эксперты со всего мира. Конференцию запланировали на осень следующего года.

Президент организации Юрий Лобзин заявил об этом во время рабочего визита в Уфу. Он отметил, что в Башкортостане хорошо организован процесс лечения от диагностики до реабилитации. В среднем в год в России инфекционные заболевания регистрируются у 40 млн человек. У детей около 85% всех болезней, не учитывая травмы, – инфекционные.

Здесь мы и появились в связи с тем, что инфекционная служба Республики Башкортостан сейчас, на мой взгляд, является одной из самых ведущих по целому ряду позиций. Не только потому, что в условиях сложного ковида, сложной пандемической обстановки вы смогли построить несколько серьезных стационаров, но вы наладили эту работу. Здесь очень высокого уровня специалисты, организаторы, которые все эту работу налаживают. 

Юрий Лобзин, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства 
Фото №1 - Юрий Лобзин: «Инфекционная служба Башкортостана является одной из ведущих»

Будет обсуждаться не только опыт республики, но и опыт РФ, обмен мнениями с международными экспертами, также коллеги ознакомились в ходе своего визита с работой инфекционных госпиталей, что было отмечено в положительную сторону. Организация медицинской помощи как детям, так и взрослому населению. Это обучение, это новые знания и взаимодействие с международными экспертами.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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