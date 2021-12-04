Юрий Лобзин: «Инфекционная служба Башкортостана является одной из ведущих»

Здесь мы и появились в связи с тем, что инфекционная служба Республики Башкортостан сейчас, на мой взгляд, является одной из самых ведущих по целому ряду позиций. Не только потому, что в условиях сложного ковида, сложной пандемической обстановки вы смогли построить несколько серьезных стационаров, но вы наладили эту работу. Здесь очень высокого уровня специалисты, организаторы, которые все эту работу налаживают.

Юрий Лобзин, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства