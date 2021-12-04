Юрий Лобзин: «Инфекционная служба Башкортостана является одной из ведущих»

Инфекционная служба Башкортостана получила высокую оценку Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства. Это позволит организовать крупный международный конгресс, участниками которого станут эксперты со всего мира. Конференцию запланировали на осень следующего года.
Президент организации Юрий Лобзин заявил об этом во время рабочего визита в Уфу. Он отметил, что в Башкортостане хорошо организован процесс лечения от диагностики до реабилитации. В среднем в год в России инфекционные заболевания регистрируются у 40 млн человек. У детей около 85% всех болезней, не учитывая травмы, – инфекционные.